Deulofeu, in passato vicino al Napoli, va all’Udinese in prestito

Deulofeu va all’Udinese in prestito secco, dal Watford

Deulofeu è un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo spagnolo arriva in prestito dal Watford e a sorpresa sarà un nuovo giocatore dei friuliani. Cercato prima dal Napoli e poi dalla Fiorentina, il catalano è il colpo a sorpresa dei bianconeri

Dopo Roberto Pereyra, l’Udinese ha concluso un nuovo affare, il catalano arriverà con la formula del prestito secco. Deulofeu era finito nel mirino della Fiorentina, come possibile rimpiazzo in caso di partenza di Chiesa. Il club viola però ha alla fine optato per lo svincolato Callejon. Lo spagnolo, nelle scorse settimane era stato cercato anche dal Napoli, con il benestare di Gattuso. La trattativa si chiuse in un nulla di fatto e ora il giocatore si veste di bianconero. Gli azzurri invece, hanno provato a prendere Boga ma l’accordo per le modalità di pagamento con il Sassuolo non è mai arrivato e il ragazzo non ha potuto realizzare il sogno di giocare nella squadra partenopea

