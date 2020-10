Granata, Asl Napoli Nord 2: “Il Napoli non ha sbagliato nulla”

La dottoressa Maria Rosaria Granata dell’Asl Napoli 2 Nord

Nel corso della trasmissione Club Napoli All News, è intervenuta la dottoressa Maria Rosaria Granata dell’Asl Napoli 2 Nord. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non ha sbagliato nulla e l’Asl non si è comportata in maniera diversa. Il ministero della Salute stabilisce che i contatti stretti dei positivi vengano posti in quarantena per 14 giorni. Dopo Zielinski, è risultato positivo Elmas e valutando la situazione epidemiologica – continua la dottoressa Granata – di questo momento, abbiamo predisposto l’isolamento. Adesso noi siamo in un periodo di boom di contagi, quindi noi ogni giorno comunichiamo i nuovi positivi, e la situazione è sicuramente cambiata rispetto al protocollo firmato a giugno dai rappresentanti del calcio italiano. La mia decisione, inoltre, è stata presa in piena autonomia poiché in Campania si registra un incremento di contagi. Se l’Asl di Genova avesse fermato i calciatori del Genoa, non ci sarebbero state polemiche.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Tiemoué Bakayoko è un nuovo centrocampista del Napoli

TURRIS – Preso un mediano promettente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nando Colelli è diventato papà, è nato Riccardo