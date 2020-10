Pistocchi su Agnelli: “Ha fatto una brutta figura, buco clamoroso nel protocollo”

Pistocchi attacca Agnelli

Maurizio Pistocchi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal parlando del caso Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Agnelli ha fatto una brutta figura. Le leggi dello stato hanno preminenza sullo sport. C’è un buco clamoroso nel protocollo, che è stato superato dagli eventi. Tutto nasce dalla questione Genoa. Evidentemente De Laurentiis ha avuto paura che si ripetesse un caso Genoa. Convocazioni in Nazionale?“E’ una clamorosa contraddizione la mancata convocazione di Di Lorenzo e Meret. Temi che siano contagiosi potenzialmente, ergo, il Napoli non può andare a giocare a Torino. Tutto nasce dal fatto che ci sono diversi protocolli. Ognuno dice una cosa. Si dovrebbe trovare un punto d’incontro tra l’aspetto sportivo e la tutela della salute. L’aspetto sportivo viene sempre dopo. Bisogna assolutamente trovare una strada. Evidentemente in Lega Pro c’è un protocollo ancora diverso. Ghirelli ha rinviato la partita tra Palermo e Potenza. Io sono abbastanza convinto che la prima responsabilità sia di chi è al comando. Non hanno voluto agire con tempestività e lungimiranza. Sky ha perso un prime time televisivo importantissimo, sostituito da niente.”

