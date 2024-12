Sky Sport – Di Canio: “Lukaku perde 18 palle su 20. Napoli primo in classifica con uno che latita”

L’ex azzurro Paolo Di Canio, è intervenuto in diretta a Sky Calcio Club, per parlare della condizione di Scott McTominay e Romelu Lukaku: “Lo abbiamo detto quando è arrivato, il Napoli con McTominay ha fatto un affare perché è 1 metro e 90, è affidabilissimo nel compito, è intelligente. Ha avuto la fortuna di stare con diversi allenatori internazionali e lui intelligente e applicato ha migliorato la sua intelligenza calcistica, come muoversi, i tempi, giocare da mediano o da trequarti nell’inserimento, andare al tiro, nell’assistere. Perché sa fare un po’ tutto, non eccelle in qualcosa di clamoroso, ma è forte forte in tutto. Nel gol al Torino ha stoppato in una frazione di secondo ed è riuscito a calciare con forza sul primo palo: gol e chiude la partita. E’ un gol da trequartista importante.

Conte sta facendo primo in classifica con un centravanti che è quello che latita. Anche se fosse il 30% in più andrebbe bene. Già va bene così. Io so Conte come la pensa: se ho Lukaku buttategli palla e se la vede lui. Il problema è che ne perde 18 su 20. Se sei primo ancora va bene, perché fa a spallate”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le pagelle di Torino-Napoli

Totino-Napoli, Vanoli: “Risultato negativo, ma sono contento della prestazione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche