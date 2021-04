Dybala: “Stagione negativa per noi, ma abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli”

Paulo Dybala ha preso parte ad una lunga intervista sul canale Twitch di Ibai Llanos: “abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli”.

Dybala parla dell’annata negativa della Juventus, ma puntualizza sulla vittoria contro il Napoli

Come è andata questa stagione? “Abbiamo la finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta e abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli. Poi, ovviamente, per la Juventus è stato un anno negativo, perché lo scudetto lo vincerà la prima in classifica, di solito siamo noi ad essere abituati a vincerlo poiché occupiamo il solito primo posto in Serie A. Questo è un anno differente, ma abbaiamo cambiato tante cose, a partire dall’allenatore fino ai giocatori. Speriamo di fare meglio il prossimo anno, imparando dagli errori commessi”.

