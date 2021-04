Napoli, Corbo: “Tra ADL e Gattuso regna il gelo, le voci su Benitez hanno irritato il tecnico”

Malgrado l’ottimo girone finale di stagione del Napoli, la frattura tra Rino Gattuso e ADL sembra insanabile

Antonio Corbo all’indomani della vittoria del Napoli, parla della situazione in casa azzurra nel suo editoriale su Repubblica. Il giornalista si concentra soprattutto sul rapporto attuale tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis; tra i due regnerebbe la freddezza.

Questo è quanto si legge:

“Lo show non cancella il gelo che opprime il Napoli fuori campo. Qualcosa è cambiato. Molto si è rotto. Troppi i pezzi da rimettere insieme. Gattuso ha perso punti nella fase cruciale, Covid e infortuni hanno appesantito non giustificato alcuni suoi errori. Ha scelto la parte sbagliata nel difendersi. Il falso allarme dell’arrivo di Benitez ha molto irritato Gattuso, vero anche questo, ma la sua reazione ha svelato un carattere troppo duro per la panchina di un grande club. Una intransigenza che ha diffuso altra tensione. Un giorno o l’altro dovranno spiegare l’addio. Gattuso è stato di certo un perfetto professionista, con i suoi sbalzi di umore, qualche errore ed un lavoro di grandissima passione. Troverà di meglio? Sul fronte opposto De Laurentiis deve valutare, aldilà di ogni risentimento, la delicatezza del distacco”.

