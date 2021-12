Europa League: Insigne e Fabian non recuperano per il Leicester

Luciano Spalletti dovrà schierare una formazione completamente rivista

Il Mattino nella sua edizione odierna parla del Napoli. Per gli azzurri si aggiunge alla lista degli infortunati anche Stanislav Lobotka, che potrebbe essere convocato per domenica prossima, in più stando a quanto si legge, Fabian e Insigne non verranno rischiati contro il Leicester, si cercherà di recuperarli per la gara di campionato contro l’Empoli.

