Eurosport, Napoli: “Rinnovo Gattuso imminente, manca solo l’ufficialità”

Mister Gattuso pare essere destinato a passare ancora tanto tempo all’ombra del Vesuvio

Il rinnovo di Gattuso sembra ormai in dirittura d’arrivo, lo riporta Eurosport. La testata riporta le cifre e la lunghezza del contratto.

Ecco quanto si legge:

“Il lieto fine ci sarà. Gattuso a Napoli si è ambientato bene, ha fiducia e ha messo in mostra un calcio divertente e fruttuoso. E non sarà certo l’ultima sconfitta con il Sassuolo a interrompere l’idillio creatosi. Il Napoli vuole creare un progetto a lungo termine e l’ex allenatore del Milan sembra l’uomo giusto per farlo: contratto prolungato fino al 2023, con stipendio di 1,9 milioni di euro per arrivare a 2,2 dal giugno 2021. Ci siamo, manca solo l’ufficialità“.

