Falso in bilancio, Juve condannata: respinta richiesta di arresti domiciliari

Ecco quanto riportato dal quotidiano sulla condanna di falso in bilancio data alla Juventus:

“La Juventus è un clamoroso amplificatore di notizie. L’attenzione mediatica intorno al club è in grado di generare milioni di decibel con un semplice sussurro. E la chiusura delle indagini della Procura di Torino con l’ipotesi di falso in bilancio, con tanto di roboante richiesta di arresti domiciliari per Andrea Agnelli e altri indagati, rimbomba forte.

Sappiamo di una richiesta, piuttosto clamorosa, di arresti domiciliari per Andrea Agnelli. Respinta dal gip che non ha ravvisato pericoli di fuga, reiterazione di reato e inquinamento delle prove. «I reati per i quali si procede sono, principalmente, il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato, trattandosi di società quotata nel mercato telematico azionario», si legge nella nota della Procura della Repubblica che, quindi, ipotizza in sostanza il falso in bilancio”.

