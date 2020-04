Farmaco anti-coronavirus, ci siamo? Intanto salgono di nuovo le quotazione delle borse

Le Borse asiatiche si preparano a chiudere la seduta in rialzo sulla notizia che il farmaco di Gilead Sciences Remdesivir si sta rivelando efficace sui malati di Covid-19. Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha confermato ieri che i risultati preliminari di uno studio mostrano che il farmaco può bloccare il virus.

A Tokyo il Nikkei 225 cresce del 2,63%, a Sydney l’Asx 200 guadagna il 2,54% mentre a Shanghai il Composite sale dell’1% dopo che l’ufficio nazionale di statistica cinese (NBS) ha fatto sapere che l’indice che misura l’attività manifatturiera nel Paese è sceso a 50,8 punti ad Aprile dai 52 di Marzo, rimanendo però sopra la soglia dei 50 punti che indica un’espansione dell’economia.

L’indice Caixin pubblicato da Markit Economics, che misura la produzione manifatturiera in Cina, ha invece registrato un calo a 49,4 punti ad Aprile dai 50,1 nel mese precedente. Le Borse a Seoul e a Hong Kong oggi sono rimaste chiuse per festività.

I futures sugli indici americani ed europei segnano un rialzo, con lo S&P 500 a +0,63% e l’Euro Stoxx 50 a +1,21%, dopo che la Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse tra lo 0 e lo 0,25%, con la previsione di mantenerli a tasso zero per tutta la durata della crisi. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha poi sottolineato che la banca centrale è pronta a fare tutto il possibile per sostenere l’economia statunitense in questa emergenza. I mercati restano in attesa della mossa di oggi della Banca Centrale Europea. Nel frattempo, in Francia, l’Istituto nazionale di statistica (Insee) ha comunicato che il prodotto interno lordo francese è crollato nel primo trimestre a -5,8%, registrando il calo più marcato dal 1949.

Continua l’andamento positivo del prezzo del petrolio con il Wti a 17,14 dollari al barile e il Brent a 24,62 dollari al barile sulla notizia che le scorte del greggio negli Stati Uniti sono aumentate meno del previsto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bollettino Protezione Civile, è record di guariti

De Luca: “Dal 4 maggio nessun esodo controllato in Campania”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mattarella vede Conte: serve solidarietà europea