Fedele: “Il Napoli non si è rinforzato, se non hai cinquecentomila euro per Emerson sei alla frutta”

L’opinionista non ha speso parole lusinghiere per il mercato del Napoli

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di “Marte Sport Live” trasmissione in onda su Radio Marte. L’ex procuratore e dirigente sportivo è tornato a parlare del mercato fatto dal Napoli, giudicandolo, ancora una volta, insufficiente.

Queste le tua parole:

“Come fate a dire che il Napoli sia rinforzato? La domanda è sbagliata. E’ il Napoli dell’anno scorso con Juan Jesus, Anguissa e Malcuit. Mancavano un terzino sinistro ed elementi di personalità, non mi sembra siano arrivati. Bakayoko aveva esperienza. Per me il Napoli non si è assolutamente rinforzato. Ci sono giocatorini che hanno fatto perdere per due anni la qualificazione alla Champions League. Se non si può prendere Emerson Palmieri in prestito per 500mila euro, siamo alla frutta. In Italia è stato il mercato degli allenatori, ma i giocatori più bravi sono andati via.

Penso a Lukaku, a Donnarumma, a Cristiano e a De Paul. L’Inter è la più forte in difesa, il Milan è un punto interrogativo come la Lazio. Il Napoli aveva dei difetti sostanziali e non riesco a capacitarmi come un imprenditore possa fare i conti dei ragionieri. Senza la qualificazione in Champions, per il Napoli è un fallimento. Questa squadra ha i difetti che non sono stati colmati: Anguissa è la sesta scelta a centrocampo. Il Napoli si è indebolito e il progetto di De Laurentiis è fallito perché non ha abbassato gli ingaggi. Spalletti è un allenatore vecchio stampo e dà tranquillità.

Petagna? Era stato già venduto, non riesco a capacitarmi. E’ l’unico attaccante con caratteristiche diverse dagli altri, è giusto che sia rimasto. Il Napoli avrebbe dovuto prendere Emerson Palmieri e Koopmeiners. L’Italia ha vinto gli Europei anche per fortuna: non era superiore alla Spagna. Le squadre forti si sono auto-eliminate. Quanti giocatori dell’Italia sono stati richiesti dalle grandi a parte Donnarumma? Soltanto Locatelli dalla Juventus”.

