Squalifica Osimhen: il Napoli porterà il giocatore in aula, fornirà la sua versione dei fatti

Il Napoli prepara la strategia per il ricorso alla squalifica di Victor Osimhen

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla del ricorso del Napoli per la squalifica inflitta a Victor Osimhen. Il quotidiano rivela che il club ha deciso di portare in aula il giocatore per fargli spiegare la sua versione dei fatti: “Sono stato strattonato, contatto non volontario”.

Questo è quanto si legge

“Nel ricorso, di 22 pagine, la società chiesto che venga ascoltato lo stesso calciatore che così potrà spiegare che non è stato un gesto intenzionale ma solo un modo per divincolarsi dall’avversario. Tra l’altro, il calciatore aveva fatto notare allo stesso direttore di gara che l’avversario l’aveva strattonato in più di un’occasione e non c’era stato nessun intervento. E invece al primo contatto è stato espulso proprio Osimhen che quindi potrà anche portare a sua difesa il reiterato comportamento scorretto del suo marcatore”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Anguissa, Venerato: “Riscatto aumentato: ci sono due novità”

Infortunio Meret, lunghi i tempi di recupero. Servirà diplomazia per Ospina con la Colombia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi