Fedele: “Napoli? Mercato da 4 in pagella, i big sono rimasti solo perché non ci sono state offerte”

Il Napoli ha messo a segno due colpi in entrata nella finestra di calciomercato appena conclusa

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo è intervenuto ai microfoni di Televomero, criticando aspramente il calciomercato del Napoli, definendolo ampiamente insufficiente.

Queste le sue parole:

“Che voto do al mercato del Napoli? 4, perché ha ancora dei buchi. Il direttore Cristiano Giuntoli doveva completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma non ci è riuscito. Il Napoli ha trattenuto i big? Perché nessun altro club li ha richiesti, il solo ad aver ricevuto offerte dall’estero è stato Kalidou Koulibaly. Che giudizio do all’acquisto di André Frank Zambo Anguissa? Ha le caratteristiche di Tiemouè Bakayoko, ma a differenza dell’ivoriano non ha una storia alle spalle. Al Napoli servivano giocatori diversi, con maggiore personalità, per competere per i primi posti. la conferma di Adam Ounas è un buon colpo? Il franco-algerino può essere il giocatore in grado di spaccare le partite, a patto che inizi a passare la palla. Agisce troppo per se stesso, deve lavorare maggiormente per la squadra”.

