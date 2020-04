Fedele: “Scudetto 2018? Lo perse Sarri sul campo con una scelta sbagliata”

Per Fedele lo scudetto 2018, lo perse Sarri sul campo togliendo Jorginho unico regista. Sul calcio ha detto che è un’azienda fondamentale per il paese.

Ultime Napoli calcio. Il direttore Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Marte Sport Live, riguardo lo Scudetto del 2018 e la situazione del calcio italiano nel periodo della pandemia per Covid-19. Queste le sue parole:

“E’ sbagliato il concetto. Il calcio non è un divertimento, parliamo di un’azienda fondamentale per il nostro paese. Paga introiti al Fisco e regge anche gli altri sport. Non è soltanto un gioco. Il calcio genera un indotto. Così come ci sono delle misure di sicurezza negli altri settori, vanno prese anche nel calcio. Il Napoli ha perso il terzo scudetto in campo, a mio giudizio, perché Sarri ha tolto Jorginho dopo l’espulsione di Koulibaly che era l’unico regista”.

