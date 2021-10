Figo: “Mondiale ogni due anni? Follia pura, è ridicolo!”

Il progetto Mondiale previsto ogni due anni, ha fatto scaturire una miriade di polemiche. Luis Figo si schiera contro: “E’ ridicolo”.

Luis Figo, ex fuoriclasse di Real Madrid, Barcellona e Inter, ha lasciato alcune dichiarazioni all’agenzia spagnola EFE, in merito alla decisione presa sui Mondiali, ovvero, quella di ripeterli ogni due anni: “Mi sembra una follia portata avanti da persone che non pensano al bene del calcio. Per me, l’idea di far giocare una competizione del genere con questa cadenza è ridicolo“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: la situazione di Ounas e Lobotka

Il sindaco di Firenze: “Anche io hi chiesto scusa a Koulibaly”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ignazio Moser aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Non sono chiare le cause del mio malessere”