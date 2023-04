La Gazzetta dello Sport – Futuro Zielinski, permanenza complicata: per lui rinnovo a ribasso.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione in merito al futuro di Piotr Zielinski al Napoli. Il centrocampista ha le idee chiare, vorrebbe proseguire il suo cammino in azzurro e rimanere nella città partenopea, dove risiede ormai da otto anni. Tuttavia, ciò che potrebbe rendere complicata la permanenza, è la decurtazione dell’ingaggio proprio nella migliore stagione del Napoli. Ad oggi il polacco guadagna 3,5 milioni netti e chissà se De Laurentiis sarebbe disposto a trattare. In caso di mancata apertura da parte del patron, Zielu finirà sul mercato, e a quel punto la società andrebbe alla ricerca di un degno sostituto.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno pronto a parlare a Questore e Prefetto

Renica: “Il Napoli meritava la Champions: sfortunato con l’arbitraggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, pomeriggio al parco con i con i figli. Fedez non pervenuto!