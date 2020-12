Gattuso ha suonato la sveglia tra primo e secondo tempo

Stando a quanto riportato da La Repubblica, ieri Rino Gattuso ha dovuto usare toni forti.

Secondo il quotidiano, tra il primo ed il secondo tempo di Napoli-Sampdoria, Gennaro Gattuso si è fatto sentire dai suoi:

“Ha tirato un sospiro di sollievo Gattuso, che aveva bisogno dei 3 punti per restare nelle zone altissime della classifica. Ringhio ha dovuto alzare la voce pure nell’intervallo di ieri, dopo un primo tempo in cui gli azzurri si erano fatti sorprendere da Jankto e avevano passeggiato. Poi però c’è stata la reazione giusta ed è arrivata in rimonta la terza vittoria di seguito in Serie A, con una particolare e meritata menzione per Manolas, tra i migliori”

