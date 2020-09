Ghoulam, Napoli: sfuma il trasferimento, ecco i motivi

L’addio di Faouzi Ghoulam pare essere sfumato del tutto

A riportare le ultime su Ghoulam è Il Mattino

Faouzi Ghoulam rimarrà all’ombra del Vesuvio, a riferirlo è il Mattino. Il quotidiano riferisce che il terzino non cambierà maglia in questa sessione di mercato. A comunicarlo pare essere stato lo stesso Jorge Mendes, agente del giocatore, il quale ha comunicato che non ci sono società disposte ad accontentare le richieste del suo assistito di 4 milioni a stagione. Il giornale conclude dicendo che ora a Gattuso spetta il compito di recuperare il giocatore e farlo tornare parte integrante del gruppo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Il Napoli deve rinforzare il centrocampo, ecco cosa serve”

Parma, il vice sindaco: “Contro il Napoli partita a porte chiuse”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Jude Law è padre per la sesta volta: è nato il primo figlio con la moglie Philippa Coen