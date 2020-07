Gianluca Gaetano: il futuro del calciatore

Chi è Gianluca Gaetano ed ecco qual è il suo futuro da calciatore.

Gianluca Gaetano è un calciatore del Napoli in prestito alla Cremonese, nasce il 5 maggio 2000 a Cimitile di Napoli, ricopre il ruolo di centrocampista e di attaccante.

Gli inizi della carriera

Gianluca inizia la sua carriera giocando per la scuola calcio Future Boys di Cimitile, dal 2005 al 2011, quando un osservatore porta lui e il fratello Felice alle giovanili del Napoli, in cui Gianluca ha giocato fino al 2019 per poi accumulare qualche presenza nella prima squadra durante il campionato e in Champions League.

In Nazionale Gaetano ha rappresentato l’Italia in tutte le categorie giovanili fino ad arrivare all’UNDER20 durante la stagione in corso.

Il prestito alla Cremonese e il suo futuro

Il 21 gennaio scorso viene mandato in prestito verso la formazione della Cremonese, squadra che attualmente milita nella categoria di Serie B in Italia, in cui Gianluca ha collezionato 11 presenze ed 1 gol prima dello stop del campionato per via del coronavirus.

Le ultime notizie che riguardano il futuro del giovane attaccante napoletano, riportano l’interesse della famiglia De Laurentiis a portalo a Bari, ma con la mancata promozione alla Lega di Serie B, il giovane potrebbe passare al Monza che ha mostrato il pieno interesse di portare Gianluca alla propria formazione.

Luigi Pagnotta