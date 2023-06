Giuntoli lascerà il Napoli a giorni e rinuncerà a 2 milioni

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli, che dovrebbe essere sempre più vicino.

Cristiano Giuntoli dovrebbe lasciare il Napoli tra pochi giorni; secondo La Gazzetta dello Sport l’addio al club azzurro avverrà alla fine del mese, dunque la prossima settimana.

Il quotidiano riporta anche che l’uscita anticipata del Direttore sportivo ha fatto sì che quest’ultimo rinunciasse a 2 milioni di euro, fattore certamente positivo per il Presidente Aurelio De Laurentiis.

“De Laurentiis metterà a segno un altro colpo dei suoi riuscendo a monetizzare anche l’addio anticipato di un suo manager. Dai 90 milioni della clausola di Gonzalo Higuain incassati nel 2016 dai bianconeri ai soldi che l’uomo mercato toscano lascerà sul tavolo – e nelle casse del club – per l’uscita anticipata. Tra premi, bonus e stipendi potrebbero ballare fino a 2 milioni (quindi più o meno il doppio come risparmi aziendali lordi per la società azzurra). Anche l’ultima tessera, quella più attesa e strategica, è pronta a incastrarsi. Cristiano Giuntoli tecnicamente non si è ancora liberato dal Napoli, ma il disgelo con Aurelio De Laurentiis prosegue, l’ottimismo cresce e se tutto andrà secondo programmi nei primi giorni della settimana si consumerà il divorzio. La fine del mese coinciderà con la chiusura del capitolo azzurro del toscano. E i primi giorni di luglio, probabilmente il 3 o il 4, Giuntoli inaugurerà l’avventura in bianconero partendo da Massimiliano Allegri.”

