Napoli su Schuurs, spunta la richiesta del Torino

Il Napoli avrebbe un interesse per il difensore del Torino Perr Schuurs, il quotidiano Tuttosport riporta la richiesta del club granata.

Il Napoli starebbe considerando il profilo di Perr Schuurs per sostituire Kim Min-Jae.

Il quotidiano Tuttosport ha riportato la cifra che il Torino chiederebbe:

“Una pista conduce al Napoli, dal momento che gli azzurri perdono il pezzo da novanta Kim: il Bayern pagherà la clausola per portarlo in Baviera. Un’ipotesi per gli azzurri passati da Spalletti a Garcia poteva essere Danso, però il profilo non convince appieno e comunque il Lens non ha intenzione di cederlo. E così una soluzione per il Napoli porta a Schuurs. Resta però da vedere se De Laurentiis avrà l’intenzione di sborsare almeno 30 milioni per il granata. Una cifra alta per il mercato italiano, relativamente per quello inglese. Da dove una manifestazione d’interesse è arrivata dal Crystal Palace, club undicesimo nell’ultima edizione della Premier League.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Giugno 2023 a cura di Artemis