Il Mattino – Glasgow-Napoli, niente turnover: avanti con Simeone e Kvara.

La decisione di Luciano Spalletti, in vista del match di Champions League, tra Glasgow e Napoli è chiara: nessun turnover, in campo titolarissimi ma con un solo cambio difensivo, Olivera per Mario Rui:

“Quindi con Meret in porta, la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e forse Olivera al posto di Mario Rui per l’unico cambio difensivo. In mediana Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski ai lati. Per l’attacco scelte forzate date le condizioni di Osimhen e Lozano: avanti con Politano, Simeone e Kvara“.

Fonte foto: Flickr.com

