Glasgow-Napoli, probabili formazioni: 5 novità dal primo minuto

Corriere dello Sport – Glasgow-Napoli, probabili formazioni: novità in campo dal primo minuto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Spalletti sarebbe in forte dubbio su Lozano, che reduce da una forte influenza potrebbe non approdare in Scozia con il resto della squadra. Simeone vince il ballottaggio con Raspadori, in difesa ritorna Kim, e poi Lobotka e Zielinski.

“La presenza di Lozano a Glasgow è in forte dubbio. I due giorni trascorsi a combattere con una sindrome parainfluenzale, e i due allenamenti saltati, hanno seminato un bel po’ di punti interrogativi sul suo passaporto: lo staff medico lo valuterà oggi, prima della rifinitura, e poi Spalletti deciderà se includerlo nell’elenco dei convocati in partenza da Capodichino. Se anche dovesse fare parte del gruppo, però, il Chucky partirebbe dalla panchina: a destra ci sarà Politano“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele: “Non rinnoverei il contratto a Spalletti, lo esonererei subito”

Cassano: “Juve pessima per 95 minuti, ma si parla solo del Var”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico