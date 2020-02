Gli ORRORI di Giua – Il calcio di punizione battuto 6 metri più avanti!

TURIN, ITALY - OCTOBER 30:Referee Antonio Giua looks on during the Serie A match between Juventus and Genoa CFC at on October 30, 2019 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Napoli-Lecce – Un altro episodio sfuggito ai più, la punizione battuta 6 metri più avanti

Napoli-Lecce – Corre il minuto 79 e, dopo un fallo non fischiato su Mertens (quello su Demme, successivamente, è meno grave) parte il contropiede della formazione leccese. Palla lunga per Lapadula che, una volta saltato abbastanza facilmente (anche stavolta!) Koulibaly, si invola verso l’area partenopea. Mario Rui, accortosi del pericolo, fa una diagonale e, vistosi superato nella corsa, frana addosso all’attaccante salentino; cartellino giallo sacrosanto e punizione dai 33 metri… ANZI NO! Dai 27,5 metri! Si, è così! La punizione calciata da Mancosu viene fatta battere ben quasi 6 metri più avanti dal punto dove si è verificato l’infrazione. I giocatori leccesi, furbamente, hanno “rubato” metri di campo, portando la sfera da una linea (che divide i colori dell’erbetta del campo) ad un’altra. Tutto questo, in tutta libertà.

Ecco, in sintesi, le due immagini che (non) chiariscono il fattaccio. La punizione di Mancosu è stata eseguita in maniera perfetta. Una parabola spettacolare, di una bellezza rara. Ma se il pallone fosse stato posizionato ai 33 metri, ovvero dal punto dove è avvenuto il fallo di Mario Rui su Lapadula, sarebbe stata la stessa cosa?

Ora la domanda nasce spontanea: a cosa serve, per l’esattezza, l’omino (VAR) che guarda la partita al monitor di servizio e, soprattutto, cosa fa’ per la precisione l’aiutante (AVAR) dell’omino che guarda il monitor di servizio? Non vedere rigori è fuori discussione.

Forse verificano se la visione, intesa come trasmissione tv nelle casa degli italiani e non, della partita è ottimale? Un enorme punto interrogativo al quale non avremo mai una risposta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sanzionata la Fiorentina per lo striscione: “Nicchi mafioso”, la multa

Di Marzio: “De Laurentiis stravede per Juric”

Ag. Hysaj: “Rinnovo e poi cessione: non voglio più due dei miei nello stesso ruolo

UFFICIALE – Arek Milik: multa di 2000 € per simulazione

CONTENUTI EXTRA

Maltempo: la tempesta Ciara sferza l’Italia

Centauro va contromano,10mila euro multa

L’ex marito di Pamela Anderson: “Le ho pagato 200mila dollari di debiti, sono un vecchio sciocco”