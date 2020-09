Godin via dall’Inter? Il Rennes prova a convincere i nerazzurri

Godin potrebbe lasciare l’Inter. Ci provano i francesi del Rennes

Godin è vicino all’addio all’Inter. Dopo un inizio difficile, il difensore ex Atletico, si è ritagliato un posto fisso nelle gerarchie di Conte, ma potrebbe non bastare per prolungare la sua permanenza in nerazzurro.

Diego Godin, difensore centrale dell’Inter, potrebbe lasciare l’Inter come riportato da “calciomercato.it” . Su di lui ci sarebbe infatti il Rennes, ambizioso club francese.La società transalpina avrebbe avviato i contatti per il capitano della nazionale uruguaiana sia con l’Inter, che l’ha accolto a parametro zero all’inizio della scorsa stagione, che con l’entourage di Diego Godin il quale, dopo un inizio non particolarmente felice, sembrava aver trovato finalmente il suo ruolo nella difesa a tre di Antonio Conte. I francesi del Rennes, seguono molto attentamente un altro gioiello del Campionato Italiano, infatti è noto l’interesse per l’esterno del Sassuolo Boga, conteso da tanti club, tra gli altri, proprio l’Inter di Godin

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marchione, ag. Fifa: “Napoli, per la difesa c’è l’ex Barcellona Marc Bartra, è il profilo giusto”

Orestis Karnezis: “A Meret serve tempo, Gattuso preferisce Ospina per un motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: primo caso in scuola Friuli, alunna positiva