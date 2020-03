Grave infortunio per Torreira, il Napoli l’aveva cercato a Gennaio

Stagione finita per l’ex Sampdoria

Brutte notizie per l’Arsenal, che dovrà fare a meno di Torreira per il finale di stagione. Secondo quanto riportato da Ansa, l’ex centrocampista della Sampdoria si è procurato una frattura della caviglia e dovrà restare fermo per tre mesi. L’infortunio accorso nella partita di Coppa è più grave del previsto, ed il 24enne uruguaiano dovrà restare fermo ai box per molto tempo. A gennaio il Napoli si era molto interessato a Torreira, con Gattuso che aveva fatto il suo nome prima dell’arrivo di Demme. Brutto colpo per l’Arsenal, con Arteta che perde un giocatore molto importante nel suo scacchiere tattico.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

UFFICIALE – Lega Nazionale Dilettanti, stop alle attività fino al 3 aprile!

Ultim’ora – Infortunio Maksimovic, recupero da valutare

Calciomercato – Il brasiliano Arthur nel mirino del Napoli

Calcagno: “I calciatori non sciopereranno, ma la nostra richiesta è quella di sapere se è logico andare avanti”

La Pro Vercelli si ferma: fino al termine dell’emergenza Coronavirus

CONTENUTI EXTRA

Codogno in semilibertà, finita la zona rossa

‘Migliaia in Toscana da zone rosse’

“Vogliamoci bene, io sto a casa”, i personaggi famosi uniti per l’emergenza Coronavirus