Guerra social: insulti razzisti per i calciatori che hanno fallito ai rigori

E’ guerra social: Insulti razzisti spopolano sul web tra la tifoseria inglese. La sconfitta dell’Inghilterra ai rigori contro l’Italia scatena polemiche discutibili.

Presi di mira i tre calciatori che hanno sbagliato il rigore.

La piaga degli insulti a sfondo razzista sui social resta una guerra aperta. Nel Regno Unito la sconfitta dell’Inghilterra ai rigori contro l’Italia di Euro2020 ha scatenato l’ira dei leoni da tastiera, contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, per aver fallito l’impresa dei rigori.

In merito la Metropolitan Police ha fatto sapere che questi abusi non sono accettabili e saranno presi provvedimenti a riguardo. Il primo ministro inglese, Boris Johnson, è intervenuto sulla questione – ne parla anche il Corriere della Sera -: “Questa squadra merita di essere lodata e non di subite abusi razzisti sui social media. I responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi”.

