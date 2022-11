Il Napoli batte l’Empoli, il commento di Auriemma

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato ai microfoni di Tele A la vittoria del Napoli contro l’Empoli.

Il giornalista e conduttore radiofonico Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli ai microfoni di “Si Gonfia la Rete“, trasmissione in onda sull’emittente Tele A. Auriemma ha parlato soprattutto della vittoria di ieri contro l’Empoli, la decima consecutiva in campionato per i partenopei. Inoltre non ha potuto non commentare il percorso brillante che il Napoli sta attualmente facendo.

Ecco le parole in merito alla questione:

“Il Napoli ha vinto due scudetti solo ai tempi del grande Diego Armando Maradona. Se vince anche queste partite complicate vuol dire che la squadra campana è destinata a trionfare a fine stagione. La sosta per i Mondiali in Qatar non ci fa paura, al contrario forse potrebbe rivelarsi anche positiva considerando anche la prestazione non brillantissima degli azzurri contro l’Empoli. Magari tanti giocatori del Napoli, quelli non impegnati al Mondiale, avranno la possibilità di riprendere fiato.”

