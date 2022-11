Napoli-Udinese: emergenza per Sottil: ci sono tre indisponibili

Il prossimo sabato Napoli ed Udinese si affronteranno al Maradona; attualmente nel club bianconero ci sarebbero tre giocatori indisponibili.

Sabato 12 novembre Napoli ed Udinese si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Il club allenato da Andrea Sottil deve far fronte a tre probabili assenze. Non è ancora sicuro il fatto che salteranno la gara, ciò che è certa è la loro attuale indisponibilità.

Udinese Blog ha riportato il punto della situazione:

“Si va di corsa in questa ultima settimana prima dell’appuntamento con i Mondiali. Incassato un punto dalla trasferta in Liguria, l’Udinese da oggi si prepara per affrontare la capolista Napoli al Maradona. Appuntamento per il gruppo bianconero nel pomeriggio al Bruseschi. Rimangono osservati speciali Becao e Udogie, che Sottil spera ancora di avere a disposizione sabato. Makengo ha già dato appuntamento al 2023 mentre sono da valutare anche le condizioni di BramboNuytinck, uscito ieri nel finale di partita per una botta al ginocchio.”

