Il Napoli ci ha provato, ma Koopmeiners è fuori dal mercato

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta ed obiettivo di mercato del Napoli, non sarebbe più sul mercato.

Alberto Giambruno ha parlato della situazione legata alla trattativa tra Napoli ed Atalanta per il centrocampista Teun Koopmeiners. Secondo quanto dichiarato a “Radio Punto Nuovo” nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Spot Show”, il giocatore sarebbe attualmente fuori dal mercato.

Di seguito le sue parole:

“Koopmeiners ormai è fuori dal mercato, almeno per l’estate. Napoli e Atalanta hanno flirtato, ma non sono andate oltre. L’addio di Zielinski non si è consumato, quindi già sul nascere si spegne una possibile trattativa. Koopmeiners sarebbe stato intrigato dall’esperienza Napoli, ma l’Atalanta ha deciso sin da subito di rispedire al mittente sia i piccoli sia i grandi tentativi fatti dal Napoli per lui. L’Atalanta vuole tornare protagonista e il mercato in entrata lo dimostra, grazie anche alle somme incassate con la cessione di Hojlund.”

