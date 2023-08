Garcia: “Champions League primo obiettivo del Napoli”

A pochi giorni dall’inizio del campionato il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlato degli obiettivi prefissati dal club per la prossima stagione.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli prima di tutto deve giocare la Champions anche l’anno prossimo, poi vediamo se quarto, terzo, secondo o primo. Vediamo. Poi in Champions serve una rosa forte, io ho fatto belle campagne Champions, anche la semifinale a Lione. L’Europa League è diversa, puoi concentrarti sul campionato perché il girone lo superi e dagli ottavi diventa serio, ma in Champions è il contrario, i giocatori sono fissi sulla Champions e devi dirgli che il pane quotidiano è il campionato. La Champions la fai tramite il campionato e dovremo essere bravi sulle due competizione e la rosa serve per avere due scelte.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso, Samardzic-Inter non si farà: i nerazzurri chiudono la trattativa

Bakayoko nel mirino, nuova offerta nelle prossime ore: piace a Garcia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta e Loris Karius genitori: è nata Aria. “Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”