Il Napoli potrebbe aprire ad un nuovo prestito per Gaetano

Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti l’attaccante Gianluca Gaetano potrebbe salutare nuovamente il Napoli a gennaio.

Il Napoli potrebbe salutare nuovamente l’attaccante Gianluca Gaetano il prossimo gennaio. A dare la notizia ci ha pensato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, che è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Marte.

“I test amichevoli contano soprattutto per l’allenatore e lo staff tecnico. Non bisogna giudicarli come se fossero match di campionato perché sono cose completamente diverse. Se Spalletti dice che ha visto cose buone o meno buone bisogna credergli. Gianluca Gaetano probabilmente potrebbe andare a giocare fuori per capire meglio il progetto a lui più adatto. Lo scorso campionato Gaetano ha dimostrato di un calciatore che può giocare con maggiore continuità, anche in serie A. Chiaramente non nel Napoli che ha avuto un exploit incredibile e nel quale non cambierei nulla. Bisogna capire se è più utile tenerlo in squadra oppure mandarlo a giocare in un altro club dove otterrebbe più continuità ma vivrebbe altre sensazioni.”

Fonte foto: Instagram, @gianluca_gaetano70

