Il San Paolo sarà più sicuro, regolamento d’uso obbligatorio per legge

Il San Paolo ha un sistema di video-sorveglianza all’avanguardia, rendendo lo stadio più sicuro

Il San Paolo, nelle ultime gare, non ha visto la presenza dei gruppi organizzati e la squadra non ha avuto il solito sostegno, giocando in un clima surreale. La mancanza del tifo è in segno di protesta per il nuovo regolamento d’uso. A dicembre sono stati emessi Daspo nei confronti di 4 persone condannate per reati gravi e nelle ultime 4 gare sono state disposte 55 sanzioni per occupazioni vie di fuga e scale di emergenza, possesso stupefacenti, essersi arrampicati sulle balaustre e mancata corrispondenza dei dati anagrafici sui biglietti. Alessandro Formisano, l’head of operations della Ssc Napoli, ha parlato di questo ed altro al quotidiano Il Mattino: “Nulla di nuovo, il nostro club applica, come tutte le squadre, gli obblighi di legge previsti per gli stadi con capienza superiore ai 7.500 posti. Il nuovo sistema di video-sorveglianza, montato in occasione delle Universiadi e gestito dalle forze dell’ordine, consente oggi un controllo maggiore e migliore rispetto al passato. Il rispetto del regolamento d’uso dello stadio, che prevede per esempio di tenere le vie di fuge o le scale libere, è obbligatorio per legge, non solo per evitare sanzioni ma anche per rispetto ed incolumità degli spettatori”.

Sulle sanzioni: “Alla lunga, questa applicazione del regolamento renderà lo stadio un luogo più sicuro ed accogliente, senza escludere nessuno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Il Napoli si inserisce nella corsa e prova il colpo Kulusevski

Allan rinnova a sorpresa con il Napoli, in azzurro un anno in più

Insigne-Gattuso – Nasce il patto per risollevare il Napoli

Haaland lascia il Salisburgo, futuro in Bundesliga per il norvegese

Italia-Brasile di Usa’94 verrà giocata nuovamente, i dettagli

Callejon – Futuro in Serie A ma non con la maglia del Napoli

Mertens e Callejon al bivio, il tempo stringe per i due azzurri

Ti potrebbe interessare anche:

Morte investite: al vaglio telecamere

Kim ai suoi: preparare misure offensive

Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari in tv: “Con lei sono rinato”