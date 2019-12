Lobotka ha scelto il Napoli, oggi si prova a chiudere

Tweet on twitter

Lobotka pressa la sua squadra, il Celta Vigo, per accelerare la chiusura. Scartate tutte le altre, vuole solo il Napoli

Lobotka vuole cambiare aria. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il calciatore preferisce il Napoli all’interessamento anche di Milan e West Ham. Il quotidiano sottolinea che in azzurro il calciatore raddoppierebbe l’ingaggio rispetto ai 700 mila dell’attuale contratto con gli spagnoli, andando a firmare un quinquennale. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito oneroso con il riscatto obbligatorio fissato ad una cifra di poco superiore ai venti milioni. L’intenzione sarebbe quella di chiudere il prima possibile e per questo, nelle prossime ore, è prevista una nuova riunione tra il club azzurro e la società spagnola.

