Scotto punge Adl sulle strategie di mercato

Scotto rimarca l’atteggiamento del presidente del Napoli che, non partecipando ad aste con altri club, si rifà alla volontà dei calciatori di voler approdare in azzurro.

Il #Napoli corre a Londra dagli agenti di #Lobotka perché c'è l'accordo col giocatore ma non con il #CeltaVigo, che chiede 25 milioni subito e il #WestHam sarebbe pronto a offrirli. Come al solito, #DeLaurentiis non alza l'offerta e punta alla ferma volontà del calciatore.

— Giovanni Scotto (@scottotweet) December 30, 2019