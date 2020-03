Il Wolfsburg torna ad allenarsi, polemiche in Germania [FOTO]

Il comunicato del club via social

In Germania è scoppiata la polemica per un tweet del Wolfsburg nel quale si ufficializzava il ritorno agli allenamenti. Sui social tedeschi è scoppiata la polemica per questa decisione definita avventata, con il club che ha provato a giustificare chiarendo che tutte le attività si stanno svolgeno nel pieno rispetto delle norme sanitarie. In Germania al momento la ripresa del campionato è fissata per il 3 Aprile, sempre che la diffusione del covid 19 non si aggravi e costringa la federazione tedesca ad un altro rinvio.

Ecco il tweet del club:

Getrenntes Team: Unsere Wölfe sind mit kleinen Gruppen und besonderen Schutzmaßnahmen ins Training zurückgekehrt. ➡️ https://t.co/4uxaTVaY7p#VfLWolfsburg pic.twitter.com/sazelP21DM — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 23, 2020

