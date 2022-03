Insigne-Udinese, Mancini avverte: nessuno sconto, partita chiave per la convocazione

La Gazzetta dello Sport – Insigne-Udinese, Mancini avverte: nessuno sconto, è la partita chiave per la chiamata in Nazionale.

Roberto Mancini non transige e non fa sconti a nessuno. Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Restare fuori per la seconda volta consecutiva dal Mondiale è qualcosa che non è mai accaduto all’Italia e che avrebbe effetti negativi sull’intero movimento. Ecco perché il commissario tecnico, che ha sempre difeso i suoi uomini, stavolta non può guardare in faccia nessuno e deve schierare gli uomini più in forma. Insigne è stato sempre l’uomo del raccordo fra le due fasi, quello che assicura qualità e copertura. Ma anche lui in autunno non è andato bene nelle partite di qualificazioni del girone. Ecco perché la partita con l’Udinese diventa uno snodo importante“.

