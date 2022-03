Napoli-Udinese, Maradona quasi sold-out: restano pochi biglietti in Curva A

Napoli-Udinese, al Maradona è quasi sold-out, ancora un centinaio di tagliandi per la Curva A inferiore.

La SSC Napoli:

Quasi sold-out al Maradona in vista della sfida tra Napoli-Udinese. Pochi tagliandi disponibili per la Curva A inferiore.

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Udinese, che si disputerà il 19 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di venerdì 11 marzo 2022.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore€ 35,00

Distinti anello inferiore€ 25,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

