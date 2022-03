Corriere del Mezzogiorno – De Laurentiis avverte: affari low-cost e ingaggi a ribasso.

Aurelio De Laurentiis è pronto alla rivoluzione. Il Napoli sta cercando punti di riferimento per allestire la rosa per la prossima stagione. Il patron è stato chiaro: affari low-cost, ingaggi a ribasso e giocatori indispensabili come Anguissa e Juan Jesus.

