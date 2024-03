Inter, le parole di Inzaghi sul suo futuro

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro nel corso di una conferenza stampa.

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto brevemente sul suo futuro durante una conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Se rimarrò in questo club a lungo o se andrò via alla fine di questa stagione? Io l’ho già detto la scorsa volta al termine della partita con l’Atalanta. Sto bene, mi sento gratificato dai miei giocatori, dai tifosi e dalla società. Mancano ancora le ultime undici gare di campionato, speriamo ce ne siano ancora di più in Champions League e dobbiamo spingere ancora nel corso di questi due mesi. Poi quando finiremo ci si siederà, se ne parlerà e si valuterà come sono andate queste tre stagioni. Ho un grandissimo rapporto con la società, sento sempre Zhang, sono sempre con i dirigenti.”

