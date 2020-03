Inter, recuperato Handanovic per il Napoli: Eriksen titolare

Il rientro di Handanovic ed Eriksen dal 1’ per cercare di scandinare le certezze difensive del Napoli di Gattuso: questo il piano di Antonio Conte per la rimonta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo la sconfitta maturata a San Siro contro gli azzurri nel primo atto.

Il portiere sarebbe tornato titolare dopo l’infortunio contro la Juventus nella partita di campionato poi rinviata, sarà a maggior ragione tra i pali a Napoli: la novità riguarda l’impiego dall’inizio di Erisken, che probabilmente contro i bianconeri sarebbe partito in panchina, e che invece contro il Napoli potrebbe essere la carta giocata da Conte per dare alle spalle di Lautaro e Lukaku più incisività e più soluzioni offensive ai nerazzurri. Certamente per il danese un banco di prova importante, dopo un inserimento a rilento, per iniziare a lasciare davvero il segno sulla stagione nerazzurra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro con il legale

Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Chiariello:”Risultato bugiardo, è stata la più bella partita del Napoli di Gattuso”

Caos rinvii, Spadafora:”Ha deciso la lega, ora garantire regolarità”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

Marotta tuona contro la Lega: “Campionato falsato!”

GdS – Solo la Lazio meglio del Napoli nel girone di ritorno

Le pagelle – Successo del Napoli contro il Torino e terza vittoria consecutiva per gli azzurri che vedono l’Europa

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg