Inter – Tutto fatto per André Onana. Stretta finale e visite mediche

Inter – Tutto fatto per André Onana. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato per Milano.

Tuttomercatoweb racconta in anteprima l’arrivo di André Onana all’Inter: “André Onana si prepara a iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato da Yaoundé che stamattina intorno alle 7 lo ha portato in gran segreto a Milano. Stretta finale e già possibile visite coi nerazzurri, che hanno ormai da tempo trovato un’intesa con l’entourage del portiere in scadenza di contratto con l’Ajax”.

