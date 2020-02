Paratici conferma: “Con Sarri unione d’intenti, si va avanti insieme”

Sky Sport ha pubblicato l’intervista a Fabio Paratici a margine della Semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Paratici allontana tutti i rumors che vedrebbero un cambio in panchina per l’anno prossimo:

“Testa per una sera alla Coppa Italia, la Juventus mette da parte per un attimo il campionato che nell’ultimo turno ha riservato una spiacevole sorpresa, con la sconfitta subita al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Fabio Paratici ha parlato del momento dei bianconeri, rinnovando la fiducia in Maurizio Sarri: “Abbiamo le idee ben precise, sia noi che l’allenatore, e questo va al di là di una partita fatta un po’ meno bene rispetto alle altre – ha dichiarato il direttore sportivo della Juve a Rai Sport – Siamo qui da dieci anni, abbiamo già vissuto dei cambiamenti e siamo sempre riusciti in questi cicli, che di solito durano 3 o 4 anni, a cambiare e a continuare nello stesso tempo a essere competitivi e vincenti. La stessa cosa la stiamo facendo quest’anno perché siamo in linea con quelli che sono i programmi della società e le nostre aspettative, cioè di essere a questo punto della stagione a giocarci tutti i titoli ancora in palio. Quando sei in una squadra come la Juventus, o come Real Madrid e Barcellona, cerchi di fare un ricambio generazionale sempre molto tranquillo, nel senso che non puoi cambiare 10 giocatori. Noi abbiamo elementi di grandissimo livello, siamo contenti di quello che abbiamo e sono arrivati dei calciatori come de Ligt, Demiral, Rabiot e Ramsey. Siamo molto felici di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo continuando a fare. C’è una linea societaria con unità d’intenti assoluta con Sarri, quindi proseguiamo su questa strada”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Paolo Del Genio:”Elmas può migliorare, Fabian fondamentale”

Insigne recupera, a Cagliari ci sarà

Formisano sul San Paolo:” Lavori e ordine pubblico non dipendono da noi”

Lozano si sfoga:”In pochi sanno gli sforzi che faccio, lavoro sodo”

Sky, Francesco Modugno: “Ancelotti stravedeva per Elmas, ed infatti…”

Ufficiale – VAR, la Federazione sperimenterà il “challenge”

Calciomercato – Real Madrid, pronti ottanta milioni per Fabian Ruiz!

Massimo Ugolini: “Piano piano capiremo se il Napoli è guarito”

News Calcio Napoli – Dries Mertens ad un passo dal rinnovo

Zielinski vuole decidere con calma il suo futuro al Napoli. Gattuso? La cura si chiama baricentro basso

Braida: ”Napoli? Se mi dovesse chiamare De Laurentiis sarei orgoglioso”

VIDEO – Castel Volturno, siparietto Mertens-Elmas tutto da ridere!

Marchetti: “Napoli sfida con l’Inter per Kumbulla”

Inter-Napoli, polemiche contro la telecronaca Rai

CONTENUTI EXTRA

Maltempo: venti di burrasca sull’Italia

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts