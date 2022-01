Napoli: rinnovo di Fabian Ruiz in stand by

Anche il rinnovo del centrocampista spagnolo può creare difficoltà nel breve futuro

Il rinnovo contrattuale di Fabian Ruiz si è arenato (per ora). A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, secondo cui al momento non è in programma nessun incontro per il prolungamento del suo contratto, che scede nel 2023.

Questo è quanto si legge:

“Di aumenti neppure a parlarne e per questo s’è arenato anche il rinnovo di Fabiàn Ruiz, per il momento. Ma De Laurentiis è sicuro di poter puntare in alto a dispetto dell’austerity. Non è infatti un mistero che il presidente abbia chiesto a Spalletti di conquistare il pass per la Champions League: vitale per quadrare i conti quasi quanto il taglio dei costi. Per questo il club si è mosso sul mercato a caccia di rinforzi, peraltro low cost”.

