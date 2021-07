Italia-Inghilterra: petizione da parte degli inglesi per rigiocare la finale

I tifosi inglesi stanno firmando una petizione on line al fine di rigiocare la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra.

I tifosi dell’Inghilterra non riescono a digerire la sconfitta contro l’Italia nella sfida finale degli Europei. Sono passati due giorni da quando sono stati sconfitti a Londra, al Wembley Stadium, ma a quanto pare non smettono di provarle tutte. L’ultima notizia riguarda una petizione on line, ideata proprio da loro con lo scopo di rigiocare la gara di domenica. Nella petizione è inserito anche il motivo di questa iniziativa ed ha a che fare con Bjorn Kuipers, l’arbitro della sfida. Quest’ultimo è stato accusato di eccessiva clemenza nei confronti degli azzurri, dunque di essere stato di parte.

