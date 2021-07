Napoli, recupero Mertens: ecco quando potrà tornare in campo

Il Corriere dello Sport si sofferma sui tempi di recupero di Dries Mertens, l’attaccante del Napoli che ha subito un’intervento alla spalla.

Dries Mertens ha da poco subito un intervento alla spalla sinistra in Belgio. Prima di quest’ultimo il giocatore sarebbe dovuto essere al ritiro estivo con il Napoli, ma dopo questa operazione tutto è cambiato. L’attaccante non potrà prendere parte né al primo ritiro estivo con il Napoli, che si svolgerà a Dimaro tra pochi giorni, ne a quello che avverrà a Castel di Sangro. Purtroppo i tempi di recupero di Dries Mertens non sono molto brevi.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Dries è stato operato alla spalla sinistra così da eliminare una volta per tutte il problema della stabilità accusato a gogò nella stagione precedente: ben venga la soluzione, per carità, ma Spalletti non lo avrà a disposizione per un bel po’. Obbligato a un mese di riposo assoluto, per giocare, correre e fare gol se ne parlerà a campionato iniziato. Diciamo intorno alla prima settimana di settembre.”

