Italia-Svizzera: nazionale senza Immobile, Insigne possibile falso nove

Il capitano del Napoli potrebbe cambiare ruolo in vista della gara contro la Svizzera

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Italia-Svizzera. Roberto Mancini ha perso Ciro Immobile per un problema muscolare e al suo posto ha convocato Scamacca. L’alternativa a Immobile è sempre stata Belotti, ma il Gallo dopo l’infortunio non è ancora al top. Per questa ragione il CT azzurro potrebbe decidere di schierare Insigne o Bernardeschi come falso nove.

