Costa: “E’ un momento delicato, rispettate le regole allo stadio”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa lancia un appello importante ai tifosi: “Rispettate le regole allo stadio, non possiamo abbassare la guardia”.

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Sky TG24 per lanciare un appello ai tifosi sul comportamento da adottare allo stadio: “E’ un momento particolarmente delicato, dunque non ci è concesso abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere. Rivolgo un appello a tutti, in modo che le regole vengano rispettate anche allo stadio. Abbiamo aumentato la capienza per mandare un segnale, ma ciò non significa che le regole non debbano essere rispettate. La stagione attuale è più favorevole alla diffusione del virus, quindi è importante rispettare le regole”.

