Iezzo: “Non si può fare a meno di schierare Meret”

Secondo Iezzo l’ex Udinese è un patrimonio da gestire al meglio:

“I numeri di Meret sono assolutamente a suo favore, è un patrimonio del nostro calcio e va salvaguardato. In questo momento gli viene preferito Ospina in quanto più abile nel gioco con i piedi ma la percentuale di passaggi riusciti da Meret è abbastanza alta. Quando non lo vedo in porta resto sempre allibito. Senza nulla togliere ad Ospina ma non credo si possa fare a meno di un portiere come Meret”