De Gennaro: “In Italia braccino corto di tutti sul settore giovanile”

L’accusa di De Gennaro è quella di essersi lasciata scappare un talento come Haaland:

“Considerando i problemi del centrocampo bianconero, è stato un errore cedere Emre Can, ha fisico e può coprire più ruoli. Inoltre mi sarei aspettato l’acquisto di un talento come Haaland, sarà al centro della scena europea per i prossimi dieci anni, è un calciatore completo. Club come il Borussia hanno il coraggio di lanciare i giovani, credendo nel loro talento. Qui da noi si fanno tanti discorsi sul settore giovanile ma quando c’è da investire hanno tutti il braccino corto”